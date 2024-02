Ucraina: Casa Bianca, Avdiivka è caduta per inattività del Congresso su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine "sono state costrette" a ritirarsi dalla città di Avdiivka, perché "hanno esaurito le munizioni". Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Lo avevamo anticipato: gli ucraini hanno fermato l'avanzata russa finché hanno avuto a disposizione gli strumenti necessari per difendersi", ha detto, aggiungendo che il ritiro di Kiev è una diretta conseguenza "dell'inattività del Congresso", dove permane lo stallo sull'approvazione di nuovi fondi per gli aiuti all'Ucraina. (Was)