Mobilità: Trenitalia, modifiche a circolazione treni su linea Roma-Firenze per interventi

- Nei giorni 24-25 febbraio; 9-10 marzo; 23-24 marzo, a seguito di lavori infrastrutturali sulla linea Roma-Firenze, i treni regionali, Intercity e Alta Velocità subiranno alcune modifiche alla circolazione, con allungamenti dei tempi di viaggio e deviazioni di percorso. I lavori dureranno 24 ore (dalle ore 14:20 del sabato alle 14:20 della domenica) e potranno determinare per Frecce, Intercity, Eurocity e Euronight aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Il viaggio sui treni regionali potrà durare fino a 60 minuti in più e sono previste cancellazioni o limitazioni di percorso a Orte, Fara Sabina, Roma Tiburtina o Roma Ostiense. (Com)