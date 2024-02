Assange: in centinaia al presidio di Milano, prigioniero per aver svolto il proprio mestiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julian Assange "per aver svolto il mestiere di giornalista ha già trascorso sette anni da rifugiato politico, gli ultimi cinque da prigioniero a Belmarsh, conosciuta come la Guantanamo britannica, subendo una costante tortura psicofisica". Così ha aperto la manifestazione Leonardo Cribio del Comitato per la liberazione di Julian Assange - Italia. "Lui che ha rivelato i crimini di guerra viene perseguitato, coloro che li hanno commessi sono a piede libero - ha aggiunto tra gli applausi di qualche centinaio di persone, radunate davanti alla sede del consolato Britannico di Milano - colpire Assange non significa soltanto distruggere l'uomo, ma lanciare un messaggio intimidatorio a tutti coloro che fanno del vero giornalismo". (Rem)