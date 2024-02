© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julian Assange "per aver svolto il mestiere di giornalista ha già trascorso sette anni da rifugiato politico, gli ultimi cinque da prigioniero a Belmarsh, conosciuta come la Guantanamo britannica, subendo una costante tortura psicofisica". Così ha aperto la manifestazione Leonardo Cribio del Comitato per la liberazione di Julian Assange - Italia. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)