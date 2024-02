Tunisia-Cina: ministro Esteri Ammar riceve ambasciatore Wan, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto questa mattina l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Tunisia, Wan Li, con cui ha fatto il punto sullo sviluppo delle relazioni bilaterali. Lo riferisce il ministero degli Esteri tunisino in una nota. Nel corso del colloquio, Ammar ha espresso i suoi auguri alla Cina in occasione della celebrazione del capodanno cinese. Inoltre, il ministro ha evidenziato che quest’anno ricorre il 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Tunisia e Cina, confermando il desiderio di elevarle a un livello ancora più alto. A questo riguardo, Ammar ha sottolineato il nuovo slancio nei rapporti registrato dopo l’incontro del dicembre 2022 a Riad, in Arabia Saudita, tra i rispettivi presidenti della Repubblica. Durante l’incontro, le parti hanno concordato sull’importanza di aumentare la frequenza delle visite ad alto livello, al fine di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione esistenti. (Tut)