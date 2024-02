Russia: Casa Bianca, venerdì annunceremo nuove sanzioni a Mosca dopo morte Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi annunceranno venerdì un nuovo "grande pacchetto di sanzioni" alla Russia, in risposta alla morte in carcere dell'attivista e oppositore russo Aleksej Navalnyj. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Si è sempre opposto alla corruzione e alla violenza di Vladimir Putin e del suo governo, che rappresentano gli unici responsabili della sua morte", ha detto. (Was)