Russia: Putin, Italia ci è sempre stata vicina, in alcuni luoghi mi sono sentito a casa

- L’Italia è sempre stata vicina alla Russia. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una sessione plenaria del forum "Idee forti per tempi nuovi" nel corso di una conversazione con Irena Cecchini, cittadina italiana che studia all’Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali (Mgimo). Milano “è un posto bellissimo, una regione industrializzata dell'Italia. L'Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo quando sono venuto in Italia, come la gente mi ha accolto. In alcuni luoghi mi sono sentito completamente a mio agio": "Questa è davvero una provincia italiana che lavora", ha ricordato Putin parlando di Milano. (Rum)