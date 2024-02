Roma: soccorso a giovane su un treno alla stazione Balduina, ritardi su linea da Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo è accidentalmente caduto dalle scalette interne al convoglio in arrivo alla stazione Balduina a Roma e pertanto il treno è stato fermato e sono stati attivati i soccorsi. Sul posto, a quanto si apprende da testimoni oculari, è in arrivo un'ambulanza e il ragazzo non appare gravemente ferito. Il treno era diretto a Tiburtina e proveniva da Cesano, al momento secondo quanto apprendono gli utenti invitati a uscire dal convoglio si registra un ritardo di una ventina di minuti alla circolazione. (Rer)