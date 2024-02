Russia: Putin, facilitare trasferimento nel nostro Paese di stranieri che condividono nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna facilitare il trasferimento in Russia per i cittadini stranieri che condividono i valori culturali russi. Lo ha sostenuto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla sessione plenaria di un forum dedicato alle iniziative strategiche. Il leader russo ha osservato che in Europa molte persone condividono i valori tradizionali della Russia. "Sarebbe una buona idea concentrarsi sui valori morali tradizionali ricevendo persone che vogliono vivere qui con noi", ha affermato Putin. (Rum)