Ex Ilva: Mimit, Adi in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta commissario (2)

- Ingegnere, attualmente direttore della Divisione tecnica e operativa di Ilva in amministrazione straordinaria e presidente di Ceip Scarl (Consorzio Elettrosiderurgici Italiani per il Preridotto Società Consortile a r.l.), Giancarlo Quaranta è un dirigente di lungo corso dell'Ilva nella gestione targata Riva e poi dell’Ilva in amministrazione straordinaria, dove ha ricoperto il ruolo di direttore del controllo tecnico commerciale e dell’innovazione tecnologica e di direttore tecnico e operativo. Dal 2010 al 2012, Quaranta è stato anche direttore del Centro studi Ilva, la struttura creata con l’intento di offrire una molteplicità di contributi inerenti il settore industriale, in particolar modo quello siderurgico, ad alto contenuto scientifico. (Rin)