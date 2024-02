Torino: Serra (Amma), aerospazio è in forte crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi abbiamo il passato nel cuore ma anche il futuro negli occhi. Soltanto l’aerospazio negli ultimi due anni è passato da 20 mila a 35 mila addetti. Torino è una capitale dell’aerospazio perché dall’inizio degli anni ’60 che ci lavora. Lo ha affermato il presidente di Amma Stefano Serra a margine dell'inaugurazione della mostra 'Università, Politecnico e industria Piemontese per l'aeronautica, dalle origini allo spazio' organizzata all'interno del programma Torino Capitale della cultura d'impresa. "Oggi Torino si qualifica come un centro a livello spaziale unico in tutta Europa e a livello aeronautico: un’avanguardia per tutti i prossimi 50 anni", ha concluso. (Rpi)