Slovenia: ministero Esteri convoca ambasciatore russo, preoccupazione e indignazione per morte Navalny

- Il ministero degli Esteri sloveno ha convocato per un colloquio l'ambasciatore russo a Lubiana, Timur Eyvazov. Nell'incontro, alla presenza della ministra Tanja Fajon, è stata espressa "preoccupazione e indignazione" per la morte del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Lo riporta la stampa di Lubiana, secondo cui la stessa Fajon ha chiesto a Mosca di avviare un'indagine internazionale indipendente sulla morte del politico. La ministra ha quindi criticato gli arresti di persone che hanno reso pubblicamente omaggio alla memoria del defunto negli ultimi giorni, chiedendo il rilascio di queste persone così come di tutti i prigionieri politici che condividono il destino di Navalny.(Seb)