Spagna: a due settimane da proteste agricoltori 48 arresti e 8.941 persone identificate

- A due settimane dall'inizio delle proteste del settore agrario in Spagna, con numerosi blocchi stradali in tutto il Paese, sono state arrestate 48 persone e 8.941 sono state identificate per sanzioni amministrative. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Interno di Madrid. Nella capitale sono previsti tagli al traffico a causa della manifestazione di trattori indetta per domani dall'Unione degli agricoltori e degli allevatori, che ha annunciato cinque colonne provenienti da diverse parti della Spagna con l'obiettivo di raggiungere il ministero dell'Agricoltura. (Spm)