Gaza: Casa Bianca, risoluzione algerina irresponsabile, rischi per negoziato su ostaggi

- La bozza di risoluzione presentata dall'Algeria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per chiedere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, avrebbe messo a rischio le trattative in corso tra i rappresentanti di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Israele per una pausa umanitaria funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "La risoluzione avrebbe messo a rischio i negoziati, mentre il nostro inviato Brett McGurk sta tornando in questo momento nella regione, per prendere parte a colloqui in Egitto e in Israele proprio per lavorare ad un accordo", ha detto, aggiungendo che la risoluzione di Algeri è "irresponsabile", perché avrebbe lasciato ad Hamas il controllo della Striscia di Gaza. (Was)