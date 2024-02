Gaza: rappresentante Algeria all’Aia, Israele viola principi del diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta “violando i principi del diritto internazionale”. È quanto ha dichiarato Ahmed Laraba, il rappresentante dell’Algeria alla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia durante il secondo giorno di udienze sulle conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei Territori palestinesi. "La continua occupazione dei Territori palestinesi è il principale fattore che ha portato al deterioramento della situazione", ha affermato Laraba, aggiungendo che "le politiche di occupazione israeliana hanno implicazioni legali che riguardano tutti gli Stati e le Nazioni Unite". Laraba ha sottolineato che "c'è una continua violazione israeliana delle regole e dei principi del diritto internazionale", e che "l'occupazione israeliana non ha il diritto di esercitare la propria sovranità sui Territori palestinesi". "La politica del fatto compiuto imposta da Israele è l'incarnazione di un'occupazione che non ha alcuna base legale o legittima", ha proseguito il rappresentante legale, descrivendo le pratiche dello Stato ebraico, come "affamare i palestinesi (…) o affollare i rifugiati a Rafah". Laraba ha inoltre messo in guardia da "un potenziale massacro se l'occupazione israeliana intraprenderà un'invasione di terra della città di Rafah", dove si sono ammassati circa 1,5 milioni di rifugiati. (Ala)