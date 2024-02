Sanità: Comune Ciampino, 177 esami senologici gratuiti nella due giorni dedicata a prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 177 gli esami senologici effettuati gratuitamente in occasione dell'iniziativa "Mammografia ed Ecografia Gratuita" che sono stati svolti il 9 e il 10 febbraio a Ciampino nel piazzale F. Armati. Una due giorni dedicata alla salute e alla cultura della prevenzione, organizzata da WelfareCare e patrocinata dal Comune di Ciampino. Ad attendere le donne prenotate per le visite una clinica in rosa, attrezzata con la strumentazione tecnica necessaria e presieduta da un'equipe composta da personale medico e sanitario. Un modo nuovo di effettuare una visita medica che unisce alla professionalità di un team specializzato anche una location itinerante in grado di offrire un servizio di prevenzione in ogni dove. Nello specifico, sono state erogate 78 mammografie e 99 ecografie. "Un ulteriore gesto di cura e di attenzione nei confronti delle donne residenti nel nostro Comune, che ci hanno rappresentato la necessità di estendere le campagne di prevenzione anche a fasce di età che non ricadono tra quelle previste dalla Asl – commentano in una nota la Sindaca Emanuela Colella e l'Assessora alle Politiche sociali Alessandra Mantuano – Il messaggio più importante, e che non ci stancheremo mai di ripetere, è che la prevenzione è fondamentale e che come Amministrazione daremo sempre il nostro sostegno a tutte le realtà impegnate in questo ambito. Un ringraziamento a tutte le realtà commerciali del territorio che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell'iniziativa". (Com)