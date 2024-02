Firenze: Mazzetti (FI), basta parlare a sproposito di Codice appalti in cantieri privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del gruppo di Forza Italia "esprimo grande dolore e cordoglio per i familiari delle vittime. Oggi chiedo a gran voce di fare chiarezza su ciò che è successo nel cantiere di Firenze, senza ideologia o inutile propaganda contro il governo". Lo ha detto l'onorevole Erica Mazzetti, di Forza Italia, responsabile Lavori pubblici di FI, intervenendo oggi in Aula per la commemorazione delle vittime del crollo del cantiere di via Mariti, nel capoluogo toscano. "Da alcuni colleghi e soprattutto da alcuni sindacati, come Cgil, sento fare - ha puntualizzato la parlamentare - una grande confusione nel tentativo di screditare il governo di centrodestra: quello in questione è un cantiere di edilizia privata, con contratto del 2021, e non c'entra nulla con il nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore nel 2023, e che non è la causa dell'accaduto, del subappalto a cascata o dei prezzi a massimo ribasso, una delle tante imprecisioni che abbiamo dovuto sentire in questi giorni. Ci sono precise norme sulla sicurezza: non ne servono altre ma vanno fatte rispettare quelle esistenti, con controlli e soprattutto formazione". (segue) (Rin)