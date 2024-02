Kazakhstan-Serbia: colloquio telefonico tra presidenti Tokayev e Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha avuto oggi, 20 febbraio, una conversazione telefonica con l'omologo della Serbia, Aleksandar Vucic, con il quale ha discusso dello stato e delle prospettive della cooperazione politica ed economico-commerciale. Lo rende noto il servizio stampa dell'Akorda, sede della presidenza kazakha. I due leader hanno espresso il condiviso interesse a rafforzare i rapporti d'affari e ad accelerare i progetti d'investimento congiunto nelle aree dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti e della logistica. Tokayev e Vucic hanno anche scambiato opinioni sulle principali questioni dell'agenda internazionale, ribadendo la disponibilità comune a "dialogare in maniera costruttiva per assicurare lo sviluppo sostenibile e per promuovere la pace e la sicurezza globale". Nel corso della telefonata, il presidente serbo ha invitato Tokayev a visitare Belgrado. (Res)