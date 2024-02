Balcani: ministro Esteri ungherese, se Ue vuole impedire ingerenze deve integrare regione al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece di “piagnucolare”, il modo migliore che ha l’Ue per prevenire tentativi esterni di ingerire nei Balcani occidentali è di integrare gli Stati della regione il prima possibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, a Bruxelles. Parlando in conferenza stampa dopo una riunione del Consiglio di associazione Ue-Georgia, il capo della diplomazia di Budapest ha dichiarato che chi si lamenta delle influenze esterne nei Balcani occidentali “attira su di sé il sospetto che venga dalla Luna”, perché è normale che potenze straniere cerchino di guadagnare un’influenza nella regione finché questa non si unirà all’Ue. “Ovviamente non ci provano solo i russi ma anche altri”, ha affermato Szijjarto. “Non dovremmo sorprenderci” ma “dovremmo unirci alla partita” e “integrare (i Balcani occidentali) nell’Ue”. A proposito del parallelo negoziato di adesione dell’Ucraina, il ministro ha spiegato che “se uno Stato vuole unirsi all’Ue deve rispettare i valori fondamentali europei, che includono il rispetto delle minoranze”. “Abbiamo un’aspettativa chiara. Pensiamo che l’Ucraina possa dire di rispettare i diritti della minoranza magiara solo se ripristina lo stato di cose del 2015”, ha aggiunto Szijjarto. (Vap)