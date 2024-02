Libia: presidente Parlamento chiede di interrompere finanziamenti al governo di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha rivolto un appello alla Banca centrale della Libia, nonché a tutte le istituzioni e le aziende pubbliche del Paese, invitandole a non trasferire fondi al Governo di unità nazionale (Gun), l'esecutivo con sede a Tripoli guidato dal primo ministro uscente Abdulhamid Dabaiba. In una dichiarazione datata oggi, la presidenza del Parlamento libico eletto nel 2014, situato nell'est del Paese, ha dichiarato che il mandato del Gun è ormai scaduto, accusando il governo di Dabaiba di corruzione e malversazione di fondi pubblici. L'organo legislativo libico, eletto quasi dieci anni fa, ha criticato il governo di Tripoli, insediatosi a marzo 2021, per aver operato illegalmente durante gli ultimi esercizi finanziari e per aver minacciato le aziende pubbliche. La dichiarazione ha inoltre avvertito che qualsiasi trasferimento di fondi, inclusi prestiti, al governo di Tripoli costituirebbe una violazione delle disposizioni della legge n. 2 del 1979 sui crimini economici e i suoi emendamenti.(Lit)