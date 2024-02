Diritti: Garante nazionale incontra Capo dipartimento giustizia minorile e comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 febbraio, il presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (Gnpl), Felice Maurizio D’Ettore, ha incontrato il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Antonio Sangermano, presso la sede del Dgmc. Lo comunica il Garante nazionale in una nota. L’incontro è stato occasione di confronto sulle criticità che affliggono anche la giustizia minorile. Il capo del Dipartimento, nel corso della riunione, ha avuto modo di illustrare al presidente D’Ettore le prospettive di potenziamento della giustizia di comunità e, in particolare, di consolidamento e incremento dell’offerta di soluzioni extra moenia per i minori. (segue) (Com)