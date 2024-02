Diritti: Garante nazionale incontra Capo dipartimento giustizia minorile e comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dottor Sangermano - prosegue la nota - ha poi descritto le iniziative progettuali messe in campo sul territorio nazionale per accogliere i minori chiarendo l’intenzione di accrescere la sicurezza sociale proprio attraverso il potenziamento dell’intervento di natura alternativa e puntando sulla centralità delle Comunità ministeriali. A tale proposito ha ricordato come nell’amministrazione di cui è responsabile stiano facendo ingresso nuove risorse umane. (segue) (Com)