Navalnyj: Richetti (Azione), interrogherò governo su legami Lega-Russia

23 luglio 2021

- "La fiaccolata di ieri ha segnato un fatto molto importante, e cioè la reazione unita di tutte le forze politiche di fronte alla morte di Navalnyj e a un Paese che avvelena, arresta, porta in Siberia e uccide i dissidenti. Un regime così va isolato, non si può rimanere indifferenti: la risposta della politica, e di migliaia di persone, è stata in questo compatta. Ma non possiamo nemmeno nasconderci dietro a un dito: non vogliamo sporcare la fiaccolata, ma non possiamo ignorare che il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, oggi non ha smentito e anzi avrebbe addirittura confermato i legami tra Lega e il partito di Putin". Lo ha detto, a Rai Radio1, Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera. Il parlamentare ha aggiunto: "Chiederò in Parlamento formalmente conto al governo, a nome del mio gruppo, se ancora esistono e di che tipo sono questi legami. Perché se così fosse, avremmo un problema molto serio". (Rin)