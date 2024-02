Russia: Casa Bianca chiede indagine "trasparente e credibile" sulla morte di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a chiedere alla Russia una indagine "trasparente e credibile" sulla morte in carcere dell'attivista e oppositore russo Aleksej Navalnyj. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Sicuramente è difficile credere a quello che dice la Russia sulla sua morte: indipendentemente dalla causa scientifica del decesso, il responsabile è Vladimir Putin", ha detto. (Was)