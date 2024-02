Gaza: Msf su ospedale Nasser, "Siamo indignati, medici e pazienti ancora intrappolati all'interno" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale Nasser, prima dell'attacco la struttura sanitaria più grande nel sud di Gaza, non ha più la capacità di curare i pazienti. Il sistema sanitario della Striscia è a malapena funzionante perché i suoi ospedali principali sono costantemente colpiti dalle operazioni militari e dai pesanti combattimenti nelle loro immediate vicinanze. Decine di migliaia di persone sono rimaste non solo ferite ma anche mutilate a vita e attualmente non c'è alcuna possibilità di ricevere un trattamento adeguato o di continuare le cure. Gli attacchi alle strutture mediche, al loro personale e ai pazienti, devono cessare. Msf ribadisce il suo appello urgente per un cessate il fuoco immediato e duraturo, che consenta di risparmiare le vite dei civili e di far entrare nella Striscia aiuti consistenti. (Com)