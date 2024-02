Foibe: Rampelli (Fd'I), da commissione via libera a revoca onorificenza Tito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bella notizia di oggi è che finalmente la prima commissione ha dato il via libera al testo base per la modifica delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze della Repubblica italiana. Questo passaggio, che mi auguro presto culminerà con l'approvazione dell'Aula, è indispensabile per revocare la medaglia al maresciallo Tito, brutale assassino di migliaia di italiani infoibati e dittatore che costrinse centinaia di migliaia di nostri connazionali a lasciare le terre del confine orientale, sottoposte al un violento processo di deitalianizzazione, e riparare nella madre patria". E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, primo firmatario di una delle proposte di legge di modifica. (segue) (Rin)