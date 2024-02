Foibe: Rampelli (Fd'I), da commissione via libera a revoca onorificenza Tito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rampelli ha aggiunto: "La medaglia al merito della Repubblica italiana fu conferita al dittatore comunista dal presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, nel 1969 per una incomprensibile realpolitik. Chiudendo questo capitolo, potremo finalmente qualificare Tito per quello che è stato: un comunista assassino di italiani. Una forma di giustizia riparatrice e simbolica per le tante vittime del confine orientale. C'è ancora tanto da fare. Abbiamo appena cominciato". (Rin)