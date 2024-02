Sanità: Moretti (Pd), a Padova modello cure palliative pediatriche apripista in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, al Senato, l'eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti, ha presentato il progetto preliminare per il la creazione del nuovo centro regionale, che sorgerà a Padova, per le cure palliative pediatriche per il Veneto. "La qualità della vita dei bambini ammalati – ha dichiarato - va tutelata e garantita perché attraverso progetti come questi noi misuriamo la qualità della nostra civiltà". In Italia sono 35 mila i bambini che hanno bisogno di questo tipo di cure, di cui 900 in Veneto e 310 assistiti dal centro di Padova. "Grazie alla professoressa Franca Benini responsabile del Centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche e al professor Giuseppe Zaccaria presidente dell'associazione 'La miglior vita possibile', - ha spiegato - si vuole riuscire a dare risposta a questa mole di domande che saranno destinate a aumentare. Fin dal 2020 questa associazione ha chiesto di poter realizzare un nuovo centro secondo un progetto che prevede non solo ampliamento spazi ma si basa sull'idea di interazione virtuosa tra assistenza, formazione e cura delle famiglie" ha concluso Moretti. (Rev)