Lazio: sindacati, oggi lavoratori Ater in piazza, positivo supporto Regione alla battaglia

- Le lavoratrici e i lavoratori delle Ater di Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone sono scesi oggi in piazza per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. E la parola d'ordine, che ha caratterizzato nei mesi scorsi l'intensa mobilitazione del personale in tutti i posti di lavoro, è risuonata forte dal presidio organizzato sotto la sede della Regione Lazio, alla presenza delle segreterie nazionali di categoria: "Contratto giusto, contratto subito". A margine della manifestazione, con centinaia di persone, bandiere e striscioni, una delegazione di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl è stata ricevuta dall'assessore regionale alle Politiche abitative e case popolari, Pasquale Ciacciarelli. (segue) (Com)