Lazio: sindacati, oggi lavoratori Ater in piazza, positivo supporto Regione alla battaglia (2)

- "Dalla Regione Lazio abbiamo ricevuto parole di sostegno alla battaglia dei lavoratori per il rinnovo del contratto e l'impegno a portare la questione alla Conferenza delle Regioni. La casa è un diritto dei cittadini, come il contratto lo è dei lavoratori: per questo è indispensabile trovare le risorse necessarie per potenziare i servizi e rinnovare il Ccnl scaduto da tre anni", hanno commentato Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini – vertici delle federazioni regionali della funzione pubblica di Cgil Cisl e Uil – al termine dell'incontro. "In tutte le Ater e gli enti che applicano il contratto Federcasa, bisogna passare da un concetto di bilancio ragionieristico ad un concetto di bilancio sociale: dall'esclusiva attenzione alle rendite, alla necessaria attenzione verso gli utenti e i lavoratori". (segue) (Com)