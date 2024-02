Lazio: sindacati, oggi lavoratori Ater in piazza, positivo supporto Regione alla battaglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel corso della manifestazione, che ha visto alternarsi sul palco i delegati dei lavoratori e i segretari regionali e nazionali di categoria, sono state ribadite le ragioni che hanno portato alla decisione di incrociare le braccia: "L'edilizia residenziale pubblica è fondamentale per lo sviluppo del Paese. Per questo motivo deve esserci non solo rispetto per chi lavora e ha chiede un sacrosanto rinnovo del contratto, ma anche un forte investimento nella professionalità di dipendenti che si trovano quotidianamente ad assicurare un servizio prezioso all'utenza: si tratta di personale che, con molte difficoltà, porta avanti un lavoro costante per rispondere alle tante esigenze della crescente emergenza abitativa".