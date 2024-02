Lazio: sindacati, oggi lavoratori Ater in piazza, positivo supporto Regione alla battaglia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo giusti incrementi contrattuali, significative innovazioni normative e riconoscimento degli arretrati, maggiore valorizzazione del personale sia dal punto di vista professionale che economico, vista la grave e cronica carenza del personale, e un corretto incremento dei salari a fronte della spirale inflazionistica degli ultimi anni". "Lo sciopero e la manifestazione di oggi sono un passo importante della nostra mobilitazione, ma non rappresentano di certo un punto di arrivo. Abbiamo costretto le istituzioni ad ascoltarci e ottenuto un positivo riscontro da parte della Regione", hanno concluso Cenciarelli, Cosentino e Bernardini. "Ora bisogna riaprire subito la trattativa nazionale. Noi no ci fermeremo fino alla firma di un giusto contratto per tutti i lavoratori delle Ater". (Com)