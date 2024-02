Camera: domani audizioni su raccolta e utilizzo dati sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 21 febbraio, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 14:05 gruppo di lavoro Pro4all; ore 14:20 Luigi Recupero, responsabile per la protezione dei dati personali nel settore sanitario; ore 14:35 direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del ministero della Salute. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)