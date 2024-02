Roma: Marinone (Pd)-Trabucco(CG), mozione a sostegno campagna "voto dove vivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula Giulio Cesare ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Lorenzo Marinone, a sostegno della proposta di legge che consente l'esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede in occasione di tutte le tornate elettorali e a supporto della Campagna "Voto dove Vivo". Sono quasi 5 milioni i cittadini italiani, circa il 12 per cento dell'elettorato, che per motivi di lavoro, studio o salute si trovano distanti dalla propria città di residenza. "Con questo atto - dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Pd Lorenzo Marinone e della Lista Civica Gualtieri Giorgio Trabucco - chiediamo un impegno della città di Roma nel sensibilizzare tutti, i parlamentari e la cittadinanza, sull'importanza della proposta di legge in esame alle Camere che vuole dare l'opportunità a tutti coloro che si trovino fuori dalla propria città di residenza, in Italia o all'estero, di poter esprimere il proprio voto". (segue) (Com)