Veneti: università Ca' Foscari prima in Italia a ottenere certificazione parità di genere

- L'Università Ca' Foscari di Venezia è il primo ateneo in Italia ad aver ottenuto la Certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere. "È davvero un onore – ha dichiarato la rettrice dell'ateneo veneziano, Tiziana Lippiello - essere stati accreditati fra le istituzioni più attive e impegnate nell'adottare azioni e comportamenti mirati a ridurre il divario di genere. È un tema che ci sta a cuore e che è molto sentito nella nostra comunità: abbiamo avviato numerose iniziative in tutti i settori della nostra organizzazione e continueremo a farlo in vista di questo obiettivo. Il percorso è certamente ancora lungo - ha concluso - ma le Università sono fondamentali per la sensibilizzazione a questi temi e la sperimentazione di iniziative e modelli appropriati. Mi fa piacere che i nostri sforzi siano stati riconosciuti: un tale riconoscimento rappresenta uno stimolo importante a proseguire in questa direzione". (Rev)