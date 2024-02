Infrastrutture: Caroppo (FI), interporti strategici per Paese più moderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interporti "sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese, rappresentano infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti e sono fondamentali per il raggiungimento di grandi obiettivi di interesse pubblico. L'obiettivo del provvedimento, così come recita il testo, è quello di incrementare e potenziare, in maniera ampia e proficua, l'organizzazione e il coordinamento delle attività interportuali, nel rispetto dei principi di economia, efficienza e trasparenza". Lo ha detto in Aula, Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia in commissione Trasporti della Camera e relatore della legge quadro in materia di interporti, all'esame dell'Assemblea di Montecitorio. (segue) (Rin)