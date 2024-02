Infrastrutture: Caroppo (FI), interporti strategici per Paese più moderno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa legge - ha continuato il parlamentare - ha diverse finalità. Innanzitutto, quella di favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, e i collegamenti con il sistema portuale. Poi, migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto, in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo. Infine, sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità, previste per l'Italia nella Rete transeuropea dei trasporti, la cosiddetta Rete Ten-T". (segue) (Rin)