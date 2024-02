Smog: Sironi (M5s), disastro figlio del menefreghismo del governo Pm10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la pianura Padana boccheggia avvolta da una bomba ecologica di polveri sottili e altri inquinanti, spicca il silenzio dei ministri Pichetto Fratin e Salvini sul quadro drammatico che vivono Lombardia, Emilia Romagna e più in generale tutte le regioni del Nord. Questa emergenza è figlia del menefreghismo del "governo Pm10", che ci ha propinato un Dl qualità dell'aria finalizzato spostare il traffico merci su gomma non su ferro, che ha svuotato di risorse il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, che parla solo di allargamenti di autostrade, costruzione di "cispadane" o similari, e poi osteggia con ogni mezzo possibile la direttiva "case green" e il regolamento Ue che ci porterà all'addio di auto diesel e benzina. C'è un concetto che deve essere chiaro a tutta la filiera, cioè governo, regioni della Pianura Padana e comuni, con Milano in testa. Per la Meloni il Superbonus era il male assoluto perché costava. Ebbene, quanto ci costa in ottica sanitaria continuare a vivere con questo festival delle polveri sottili? Ribadisco ancora una volta che i morti ascrivibili allo smog sono 3 mila all'anno solo a Milano. Servono soluzioni drastiche, o il Nord presto sarà costretto a fermarsi. E serve che il governo si esprima, e che ci dica chiaro e tondo cosa intende fare dinanzi a questa drammatica emergenza". Lo dice in una nota la senatrice M5s Elena Sironi. (Com)