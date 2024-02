Camera: domani e giovedì audizione su femminicidio e su ogni forma di violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 21 febbraio e giovedì 22 febbraio la commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge le seguenti audizioni: mercoledì 21 febbraio, alle ore 14:30, presso l'aula del secondo piano di palazzo San Macuto, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi; giovedì 22, alle ore 8:30, presso l'aula del quarto piano di palazzo San Macuto, rappresentanti di Save the children Italia; alle ore 15, rettrice della Sapienza università di Roma, Antonella Polimeni. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)