Repubblica Ceca: presidente e ministro Esteri a colloquio, focus su Ucraina e concetto politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, ha avuto un pranzo di lavoro con il presidente, Petr Pavel. Lo ha reso noto il ministro. “Abbiamo parlato insieme dell’aggressione russa e delle possibilità di aiutare l’Ucraina attaccata”, ha detto Lipavsky. “L’ho anche informato della preparazione di un nuovo concetto di politica estera. La possibilità di un dialogo regolare con il presidente è per me molto preziosa”, ha scritto il capo della diplomazia di Praga in un messaggio su X. Al pranzo hanno partecipato anche il direttore del dipartimento estero della presidenza ceca, Jaroslav Zaijcek, e il capo di gabinetto del ministro degli Esteri, Karel Kuhnl. (Vap)