Onu: incaricata d'affari Australia, promuoviamo agenda per donne, pace e sicurezza

- L’Australia promuove con forza l’agenda per le donne, la pace e la sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto l’incaricata d’affari dell’Australia a Roma, Mary Ellen Miller, intervenendo all’evento “Different perspectives on the UNSC Resolution on Women, Peace and Security”. Nel contesto internazionale la situazione delle violenze di genere è drammatica, compresa l’Australia, dove le statistiche sui femminicidi “non accennano a cambiare”, ha osservato Miller. La pace passa per l’eguaglianza di genere, ha proseguito la diplomatica. (Res)