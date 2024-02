Veneto: domani sciopero edili e metalmeccanici di Cgil e Uil contro morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani gli edili e i metalmeccanici Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil sciopereranno due ore per dire basta alle morti sul lavoro. "Le morti sul lavoro a Firenze, come quelle in Veneto e nelle altre regioni d'Italia, sono morti inaccettabili: la salute e la sicurezza dei lavoratori non possono essere considerate un costo da eliminare ma un dovere imprescindibile – ha dichiarato Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto – un dovere e una responsabilità di cui deve farsi carico chi vince un appalto, vigilando su tutta la filiera. Non è possibile, infatti, che il subappalto deresponsabilizzi i datori di lavoro scaricando tutti i rischi sui lavoratori. La piattaforma messa a punto dai sindacati confederali proponeva una patente a punti che fissava degli standard qualitativi per le aziende. Standard indispensabili per garantire, ad esempio, la sicurezza nei cantieri. Questo, unitamente ad un potenziamento dei servizi dell'ispettorato del lavoro e della medicina del lavoro, sono l'unica strada da seguire per evitare i morti sul lavoro". (segue) (Rev)