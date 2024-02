Veneto: domani sciopero edili e metalmeccanici di Cgil e Uil contro morti sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le regole sono importanti – ha poi aggiunto il segretario generale di Uil Veneto, Roberto Toigo – e non devono essere vissute come un peso, come un adempimento imposto: il nostro obiettivo è costruire, giorno dopo giorno, una cultura della sicurezza. Questi concetti devono diventare parte integrante del bagaglio delle aziende, dei lavoratori, degli Rls e degli Rlst. Alle manifestazioni e ai presidi che si svolgeranno oggi in tutte le province del Veneto, in concomitanza con lo sciopero proclamato dalle categorie degli edili e dei metalmeccanici, ci auguriamo partecipino in massa le persone, la società civile. Occorre una presa di coscienza collettiva su questo dramma: non possiamo rassegnarci all'ineluttabilità e al quasi quotidiano aggiornamento di questo triste elenco. ci vuole uno sforzo straordinario, in cui tutti, istituzioni, parti datoriali e sociali, alzino ulteriormente il livello di intervento" ha concluso. (Rev)