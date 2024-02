Special infrastrutture: Terna, nel 2023 autorizzate infrastrutture per oltre tre miliardi di euro di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 sono stati autorizzati dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dagli assessorati regionali competenti 23 interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, per un valore complessivo di oltre tre miliardi di euro di investimenti. Si tratta di un nuovo record per il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, a conferma del ruolo centrale di Terna nel processo di transizione energetica del Paese e della costante collaborazione tra l’azienda e le istituzioni. Il dato, infatti - si legge in una nota -, è in crescita del 20 per cento rispetto al 2022, quando il valore complessivo degli interventi autorizzati si attestò a oltre 2,5 miliardi di euro, e si è triplicato rispetto al 2021. Il principale contributo al raggiungimento del risultato arriva dal ramo ovest del Tyrrhenian Link, la tratta dell’elettrodotto sottomarino che collegherà Sicilia e Sardegna, del valore di oltre 1,8 miliardi di euro. L’altro ramo dell’opera, quello che unirà Sicilia e Campania, era stato autorizzato nel 2022. (Com)