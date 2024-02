Speciale infrastrutture: Fontana e Terzi, da Regione oltre 50 milioni per manutenzione stade provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia stanzia 50,1 milioni di euro per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano interventi programmati per il triennio 2024-2026. "Investiamo risorse importanti - ha evidenziato il presidente Attilio Fontana - con la finalità di garantire l'efficienza delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che percorrono la rete stradale della Lombardia". "Finanziamo - ha affermato l'assessore Terzi - un totale di 52 interventi richiesti dalle Province coprendo integralmente i costi di realizzazione. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali". (Com)