Speciale infrastrutture: Spagna, costruttori stimano in 221,5 miliardi euro fabbisogno investimenti fino al 2030

- L'Associazione delle imprese di costruzione e concessione di infrastrutture (Seopan) ha stimato in 221,5 miliardi di euro il fabbisogno di investimenti infrastrutturali in Spagna fino al 2030, un importo che genererebbe più di tre milioni di posti di lavoro nel settore. Lo ha annunciato il presidente di Seopan, Julian Nunez, durante il suo intervento al Congresso nazionale di ingegneria civile. Nunez ha stimato le opere attualmente in fase di progettazione in oltre 159 miliardi di euro. Inoltre, ha incentrato il suo discorso sulla richiesta di tre importanti modifiche legislative per poter realizzare tutti questi investimenti: il ripristino dell'obbligo di revisione dei prezzi nei capitolati d'appalto per i lavori, il recupero del contratto di concessione e l'attuazione dei contratti di collaborazione. (Spm)