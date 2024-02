Speciale infrastrutture: Lucchini, assegnati da Regione Lombardia 7,6 milioni a territorio Pavese, intervento strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno di Regione Lombardia è costantemente orientato a sostenere le istituzioni territoriali e a migliorare la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità. Ancora una volta, siamo a fianco delle amministrazioni provinciali per supportare i tanti interventi strategici su ponti, viadotti e infrastrutture stradali. Il sostegno della nostra Regione alla manutenzione delle arterie provinciali riafferma l'importanza di un lavoro sinergico tra i diversi livelli di governo, fondamentale per la gestione efficace del territorio e la sicurezza dei suoi abitanti". Lo ha detto l'assessore alla Famiglie, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, esponente della giunta regionale del territorio pavese in merito alla delibera approvata che ha stanziato 50,1 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali destinando 7,6 milioni di euro al territorio pavese. "Voglio ringraziare - ha aggiunto l'assessore Lucchini - sia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi per l'attenzione riservata al nostro territorio, testimoniata dal lavoro congiunto con l'amministrazione provinciale e concretizzato con uno stanziamento importante che permetterà di intervenire, in tempi brevi, su criticità decennali del nostro sistema viario" (Com)