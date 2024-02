Speciale infrastrutture: Veneto, Zaia, al via lavori completamento variante Grezzanella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Villafranca di Verona la cerimonia di avvio dei lavori del secondo lotto della variante, in nuova sede, della Sr 62 'della Cisa' (nota come Grezzanella). "Un'altra promessa - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - che siamo riusciti a mantenere e l'ennesima opera che andiamo a realizzare. Prendono il via i lavori di completamento di un'arteria di collegamento strategica per il territorio, nonché uno dei progetti bandiera del nostro mandato, quale la circonvallazione di Villafranca di Verona, che avrà un valore di 35,1 milioni di euro e si estenderà per una lunghezza di 2,5 chilometri. Le infrastrutture non hanno colore politico e i cittadini hanno il diritto di vedere che i loro soldi servono a finanziare opere pubbliche. Tra due anni e mezzo, ovvero al termine dei lavori, torneremo qui per inaugurare quest'importante infrastruttura, risolvendo le criticità di uno dei principali nodi viabilistici dell'ovest veronese". "Un'altra infrastruttura strategica che interessa il veronese è la variante alla SS 12 – ha aggiunto Zaia –.: si tratta di 14 chilometri di strada da Isola della Scala alla tangenziale di Verona, all'altezza dell'uscita di Alpo, per un valore di 260 milioni di euro. Il finanziamento è inserito nel contratto di programma che nelle prossime settimane verrà approvato dal Cipess così da dare una risposta ai territori e migliorare la viabilità di un'arteria tra le più trafficate del veronese". (Rev)