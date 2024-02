Speciale infrastrutture: Civitavecchia, vice presidente Lazio, da Enel rassicurazioni di impegno su rinnovabili e logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto in Regione Lazio il tavolo di lavoro sul "Phase Out" di Civitavecchia dal carbone in preparazione del tavolo al Mimit con il sottosegretario Bergamotto. L'incontro, coordinato dal vicepresidente Roberta Angelilli, insieme agli assessori Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e infrastrutture) e Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica e Politiche del mare) è stato utile per decidere un piano di lavoro con tutti gli stakeholder. Il tavolo ha fatto un'analisi di alcuni obiettivi raggiunti: il porto, riconosciuto come "core" delle reti transeuropee, diventando quindi un'infrastruttura strategica per passeggeri e merci nel corridoio europeo scandinavo- mediterraneo; l'avvio del completamento della Orte-Civitavecchia; il progetto dell'Hydrogen Valley grazie ai fondi del Pnrr e l'istituzione delle Its sull'Energia del Lazio. La riunione ha fatto emergere anche la necessità della costituzione urgente di tre tavoli strategici: Zona logistica semplificata (Zls), eolico off shore e piano d'azione strategico relativo alla logistica. (Com)