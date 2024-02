Roma: assessore Urbanistica a regeneration forum, città vive straordinaria stagione investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova realtà come la Fondazione Roma Regeneration "contribuirà a studiare la città, individuare opportunità di sviluppo e trovare soluzioni ai problemi. Roma sta vivendo una straordinaria stagione di investimenti e cambiamenti, una modernizzazione che non è data dalla semplice somma di migliaia di cantieri aperti, ma da una precisa idea di sviluppo caratterizzata dal 'coraggio di scegliere' per smettere di raccontare i problemi, come si è fatto negli anni scorsi e cominciare invece a risolverli". Lo si legge in una nota dell'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, riportando quanto riferito nel suo intervento al "Roma regeneration forum" realizzato da Scenari immobiliari per Roma Regeneration Ets che si è tenuto questa mattina presso l'Auditorium della Tecnica. Una modernizzazione "giusta", che "parli a tutti i quartieri e tutti i cittadini - si legge -, con investimenti diffusi, da Piazza Pia a Tor Bella Monaca, per permettere alla città di crescere tutta insieme. Una città più giusta e inclusiva è una città non solo dove si vive meglio, ma anche più attrattiva e competitiva". (segue) (Com)